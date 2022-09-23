Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов россии
Логичное решение
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Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.
По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - заявили в министерстве.
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