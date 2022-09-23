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Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Общие новости
(2 голосов)

Мы поддерживаем Украину в этой войне

Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины

UNN

Новина українською

Турция не намерена признавать "референдумы", которые Россия незаконно проводит на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына в эфире телеканала NTV.

"Какой бы ни была наша позиция по Крыму раньше, мы не признаем решения референдума, которое хочет принять Россия. Россия хочет торговаться, переставлять куски. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину в этой войне", - сказал он.

Калын добавил, что Турция стремится положить конец войне России против Украины.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

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В статье: война с Россией
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