Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины
Мы поддерживаем Украину в этой войне
UNN
Турция не намерена признавать "референдумы", которые Россия незаконно проводит на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына в эфире телеканала NTV.
"Какой бы ни была наша позиция по Крыму раньше, мы не признаем решения референдума, которое хочет принять Россия. Россия хочет торговаться, переставлять куски. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину в этой войне", - сказал он.
Калын добавил, что Турция стремится положить конец войне России против Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".
Популярное сейчас
- Первые в сезоне победы Нивы и Полтавы. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165
- Виталий Ким показал бронеавтомобиль рф Тигр, который оккупанты продали украинской стороне
- Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО