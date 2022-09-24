Россияне обстреляли артиллерией Днепропетровщину. Есть раненые
Более двух тысяч семей остались без энергоснабжения
фото з відкритих джерел
Утром 24-го сентября россияне из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину. Два человека ранены.
Враг повредил более 20-ти частных и многоэтажных домов и 10-ти хозяйственных сооружений. Разрушен местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей.
В Марганце два человека — 51-летняя женщина и 49-летний мужчина, госпитализированы. Женщина в тяжелом состоянии.
Более 2 000 семей в Марганце находятся без света.
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Источник:Ukraine NOW
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