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Россияне обстреляли артиллерией Днепропетровщину. Есть раненые

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Более двух тысяч семей остались без энергоснабжения

Россияне обстреляли артиллерией Днепропетровщину. Есть раненые

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Утром 24-го сентября россияне из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину. Два человека ранены.

Враг повредил более 20-ти частных и многоэтажных домов и 10-ти хозяйственных сооружений. Разрушен местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей.

В Марганце два человека — 51-летняя женщина и 49-летний мужчина, госпитализированы. Женщина в тяжелом состоянии.

Более 2 000 семей в Марганце находятся без света.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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