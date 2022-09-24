ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие

Оперативное командование "Юг" сообщило о применении россиянами химического оружия на поле боя:

“С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет”, - говорится в сводке.

Кроме этого в течение прошедшего дня на южном участке фронта враг по одному разу нанес удар авиацией и артиллерией. В том числе была выпущена ракета Х-31 по Курубуцкой общине – обошлось без потерь.