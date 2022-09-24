  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие
В тренде

ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие

Общие новости
(2 голосов)

Не останавливаются ни перед какими методами

ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие

фото из открытых источников

Новина українською

Оперативное командование "Юг" сообщило о применении россиянами химического оружия на поле боя:

“С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет”, - говорится в сводке.

Кроме этого в течение прошедшего дня на южном участке фронта враг по одному разу нанес удар авиацией и артиллерией. В том числе была выпущена ракета Х-31 по Курубуцкой общине – обошлось без потерь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОК Південь

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде