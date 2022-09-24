Генштаб ВСУ: В связи с низкой явкой на "референдумы" россияне ведут сбор подписей в местах проживания людей
В сопровождении вооруженных так называемых солдат
россми
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины доложил о ситуации на фронте по состоянию на утро 24 сентября. В частности, ведомство пишет и об организации россиянами так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях:
"В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий", в сопровождении вооруженных военных РФ, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания".
Также оккупанты продолжают усилия по мобилизации на оккупированных территориях:
- в Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта россии, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации;
- рашисты продолжают заниматься мародерством. В Мелитополе, так называемые "кадыровцы", захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество", - пишет Генштаб.
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