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Генштаб ВСУ: В связи с низкой явкой на "референдумы" россияне ведут сбор подписей в местах проживания людей

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В сопровождении вооруженных так называемых солдат

Генштаб ВСУ: В связи с низкой явкой на "референдумы" россияне ведут сбор подписей в местах проживания людей

россми

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины доложил о ситуации на фронте по состоянию на утро 24 сентября. В частности, ведомство пишет и об организации россиянами так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях:

"В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий", в сопровождении вооруженных военных РФ, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания".

Также оккупанты продолжают усилия по мобилизации на оккупированных территориях:

- в Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта россии, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации;

- рашисты продолжают заниматься мародерством. В Мелитополе, так называемые "кадыровцы", захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество", - пишет Генштаб.

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В статье: война с Россией
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