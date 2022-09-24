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Одна погибла и восемь пострадавших. Россияне обстреляли жилищный сектор в Запорожье

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Также пострадала и инфраструктура

Одна погибла и восемь пострадавших. Россияне обстреляли жилищный сектор в Запорожье

Телеграм Анатолія Куртєва

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В ночь с 23 на 24 сентября россияне атаковали Запорожье. В областном центре было минимум пять прилетов. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Попадания были как и в объекты инфраструктуры, так и по жилому сектору. Одну ракету сбила ПВО – обломки упали за городом.

“В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.

Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева.

Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Тем людям, которые остались без жилья, мы предлагаем поселение в ближайшем детском саду”, – добавил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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В статье: война с Россией
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