Одна погибла и восемь пострадавших. Россияне обстреляли жилищный сектор в Запорожье

В ночь с 23 на 24 сентября россияне атаковали Запорожье. В областном центре было минимум пять прилетов. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Попадания были как и в объекты инфраструктуры, так и по жилому сектору. Одну ракету сбила ПВО – обломки упали за городом.