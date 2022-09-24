Одна погибла и восемь пострадавших. Россияне обстреляли жилищный сектор в Запорожье
Также пострадала и инфраструктура
Телеграм Анатолія Куртєва
В ночь с 23 на 24 сентября россияне атаковали Запорожье. В областном центре было минимум пять прилетов. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Попадания были как и в объекты инфраструктуры, так и по жилому сектору. Одну ракету сбила ПВО – обломки упали за городом.
“В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован.
Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева.
Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.
В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.
Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Тем людям, которые остались без жилья, мы предлагаем поселение в ближайшем детском саду”, – добавил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Популярное сейчас
- Германия – Венгрия 0:1. Шедевр от Адама Салаи и первое поражение Флика
- Эдмар вернулся в Харьков. В Металлист 1925
- Тренер Армении Капаррос: Мы очень высокого мнения о сборной Украины
- ВСУ ликвидировали летчика-пропагандиста – он любил выхвалять тактику российской армии
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО