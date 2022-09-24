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Еще по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил данные потерь россиян за семь месяцев полномасштабной войны

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Добавилось почти 2,5 сотни оккупантов убитыми

Еще по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил данные потерь россиян за семь месяцев полномасштабной войны

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери российской армии за последний день седьмого месяца полномасштабной войны.

За минувшие сутки было ликвидировано 240 оккупантов. Кроме этого, ВСУ уничтожили 56 единиц техники. Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.

В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 56300 (+240) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2262 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4807 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 1361 (+6) ед,
  • РСЗО – 327 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 170 (+0) ед,
  • самолетов – 255 (+1) ед,
  • вертолетов – 220 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 240 (+0),
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22) ед,
  • специальная техника – 126 (+0).
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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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