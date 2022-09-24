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США подняли в воздух самолеты, отслеживающие ядерное оружие

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Наши союзники контролируют угрозы со стороны россии

США подняли в воздух самолеты, отслеживающие ядерное оружие

Скріншот з сайту Flightradar

Новина українською

Сегодня ночью США подняли в воздух самолеты RC-135S "Cobra Ball", отслеживающие расположение стратегического ядерного оружия.

Известно, что на вооружении Америки таких только три единицы. Все они одновременно находились в воздухе, что было видно на сайте отслеживания полетов Flightradar.

При этом две "кобры" были замечены рядом с границей с россией со стороны Аляски, а одна поднималась из центра США. Вскоре два из трех самолетов вернулись в свои базы, а третий выключил возможность открытого отслеживания.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
Flightradar

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