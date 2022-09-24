ISW: Мобилизационные резервы россии не способны выполнять задачи, которые поставил перед ними путин

Усилия россии по частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем, порождая народное возмущение, пишет в своем очередном отчете американский Институт исследования войны (ISW).

Российские военные центры мобилизуют мужчин, не отвечающих критериям Кремля. Создаются условия для формирования мобилизованного резерва, неспособного выполнять задачи, которые поставил перед ним президент путин.

По мнению аналитиков, оккупационная армия не сможет быстро устранить фундаментальные и системные проблемы. Проблемы и ошибки мобилизации свидетельствуют о том, что инфраструктура призыва была подготовлена ​​к войне не лучше, чем в армии россии. В ISW отмечают, что то, как мобилизация проходит в разных регионах, может обострить социальное напряжение в рф, которое уже возросло из-за неравенства при создании "добровольческих батальонов".

В то же время, отмечают исследователи, реальное количество мобилизованных, по некоторой информации, может составить 1,2 млн., а не 300 тыс., как было публично объявлено.