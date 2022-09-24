Атаки россии на дамбы Печенежского и Карачуновского водохранилищ не дали результата, - Британская разведка
Украина смогла избежать сложных последствий
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По мнению британской разведки, ракетные удары рф по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли вызвали существенные трудности для украинских вооруженных сил. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Там напоминают, что 21 и 22 сентября 2022 года россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября 2022 года.
"Украинские силы продвигаются вперед по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить пропускные пункты украинских военных.
Эти атаки вряд ли вызвали существенные препятствия украинским операциям из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий", - отмечает британская разведка.
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