Атаки россии на дамбы Печенежского и Карачуновского водохранилищ не дали результата, - Британская разведка

По мнению британской разведки, ракетные удары рф по Карачуновской и Печенежской дамбах вряд ли вызвали существенные трудности для украинских вооруженных сил. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Там напоминают, что 21 и 22 сентября 2022 года россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября 2022 года.