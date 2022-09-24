  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джо Байден – о референдуме на ТОТ: Мы будем работать, чтобы наложить на Россию дополнительные санкции
В тренде

Джо Байден – о референдуме на ТОТ: Мы будем работать, чтобы наложить на Россию дополнительные санкции

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Союзники и партнеры должны в этом помочь

Джо Байден – о референдуме на ТОТ: Мы будем работать, чтобы наложить на Россию дополнительные санкции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден прокомментировал проведение россией референдумов на временно оккупированных агрессором территориях Украины:

“Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-либо другим, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией – фальшивым поводом для попытки аннексировать части Украины силой, являющейся грубым нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций.

Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на россию дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки.

Мы будем продолжать поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в сфере безопасности, чтобы помочь ему защитить себя, когда мужественно противостоит российскому вторжению”, - передает слова Байдена Белый дом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде