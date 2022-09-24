Джо Байден – о референдуме на ВОТ: Мы будем работать, чтобы наложить на Россию дополнительные санкции

Президент США Джо Байден прокомментировал проведение россией референдумов на временно оккупированных агрессором территориях Украины:

“Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-либо другим, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией – фальшивым поводом для попытки аннексировать части Украины силой, являющейся грубым нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций.

Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на россию дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки.

Мы будем продолжать поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в сфере безопасности, чтобы помочь ему защитить себя, когда мужественно противостоит российскому вторжению”, - передает слова Байдена Белый дом.