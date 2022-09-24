Украинский боксер Станислав Артеменко погиб в Еленовке

Украинский боксер Станислав Артеменко погиб во время войны против русских фашистов. Станислав был одним из тех, кто оборонял Азовсталь.

После попадания в плен был перемещен в Еленовку. 29 июля во время российского теракта погиб. Об этом сообщил в Instagram его тренер Валентин Головко.