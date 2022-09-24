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Украинский боксер Станислав Артеменко погиб в Еленовке

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Наши соболезнования семье Героя

Украинский боксер Станислав Артеменко погиб в Еленовке

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Станислав Артеменко погиб во время войны против русских фашистов. Станислав был одним из тех, кто оборонял Азовсталь.

После попадания в плен был перемещен в Еленовку. 29 июля во время российского теракта погиб. Об этом сообщил в Instagram его тренер Валентин Головко.

Вечная память Герою!

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