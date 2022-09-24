Эксгумация тел в Изюме завершена. Найдено 447 похороненных лиц, из которых 215 – женщины
Также есть и пятеро детей
Обласна прокуратура Харківщини
Эксгумация тел из братской могилы в недавно освобожденном Изюме Харьковской области завершилась. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
В общей сложности было найдено 447 тел погибших. Среди них было 22 военнослужащих и 414 гражданских (215 женщин, 195 мужчин и пятеро детей). Еще в 11 телах не удалось определить пол, ведь были найдены только остатки этих людей.
“Многие тела со следами пыток. Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны их похоронить по-человечески.
Следователи тщательно документируют каждое военное преступление российских военнослужащих. Не упустят ни одной детали. Потому что преступники обязательно должны быть наказаны”, - говорится в заявлении МВД.
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