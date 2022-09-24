Эксгумация тел в Изюме завершена. Найдено 447 похороненных лиц, из которых 215 – женщины

Эксгумация тел из братской могилы в недавно освобожденном Изюме Харьковской области завершилась. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В общей сложности было найдено 447 тел погибших. Среди них было 22 военнослужащих и 414 гражданских (215 женщин, 195 мужчин и пятеро детей). Еще в 11 телах не удалось определить пол, ведь были найдены только остатки этих людей.