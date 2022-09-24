  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эксгумация тел в Изюме завершена. Найдено 447 похороненных лиц, из которых 215 – женщины
В тренде

Эксгумация тел в Изюме завершена. Найдено 447 похороненных лиц, из которых 215 – женщины

Общие новости
(1 голосов)

Также есть и пятеро детей

Эксгумация тел в Изюме завершена. Найдено 447 похороненных лиц, из которых 215 – женщины

Обласна прокуратура Харківщини

Новина українською

Эксгумация тел из братской могилы в недавно освобожденном Изюме Харьковской области завершилась. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В общей сложности было найдено 447 тел погибших. Среди них было 22 военнослужащих и 414 гражданских (215 женщин, 195 мужчин и пятеро детей). Еще в 11 телах не удалось определить пол, ведь были найдены только остатки этих людей.

“Многие тела со следами пыток. Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны их похоронить по-человечески.

Следователи тщательно документируют каждое военное преступление российских военнослужащих. Не упустят ни одной детали. Потому что преступники обязательно должны быть наказаны”, - говорится в заявлении МВД.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
kmu.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде