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Гайдай: Если на так называемом "референдуме" отвечаешь "да", то сразу выдают российский паспорт

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Потрясающие перспективы

Гайдай: Если на так называемом "референдуме" отвечаешь "да", то сразу выдают российский паспорт

facebook.com/sergey.gaidai.loga

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ходе так называемого "референдума" на временно оккупированных территориях:

"Шоу-программа "Соцопрос": "да" под дулом автомата

1. "Голосовать" во дворе или квартире под картонкой надо "за", "нет" - попадаешь в список неблагонадежных. Бывает, что мужчины задерживаются сразу. На "голосовании" всегда присутствуют солдаты.

2. Если под давлением ставишь "да", то сразу выдают и российский паспорт.

3. С паспортом получаешь и обязательство явиться в военкомат, а там и "мобилизация" во славу новой "родины", - написал Гайдай в Фейсбуке.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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