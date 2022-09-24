Гайдай: Если на так называемом "референдуме" отвечаешь "да", то сразу выдают российский паспорт
Потрясающие перспективы
facebook.com/sergey.gaidai.loga
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ходе так называемого "референдума" на временно оккупированных территориях:
"Шоу-программа "Соцопрос": "да" под дулом автомата
1. "Голосовать" во дворе или квартире под картонкой надо "за", "нет" - попадаешь в список неблагонадежных. Бывает, что мужчины задерживаются сразу. На "голосовании" всегда присутствуют солдаты.
2. Если под давлением ставишь "да", то сразу выдают и российский паспорт.
3. С паспортом получаешь и обязательство явиться в военкомат, а там и "мобилизация" во славу новой "родины", - написал Гайдай в Фейсбуке.
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