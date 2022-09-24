Гайдай: Если на так называемом "референдуме" отвечаешь "да", то сразу выдают российский паспорт

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ходе так называемого "референдума" на временно оккупированных территориях:

"Шоу-программа "Соцопрос": "да" под дулом автомата

1. "Голосовать" во дворе или квартире под картонкой надо "за", "нет" - попадаешь в список неблагонадежных. Бывает, что мужчины задерживаются сразу. На "голосовании" всегда присутствуют солдаты.

2. Если под давлением ставишь "да", то сразу выдают и российский паспорт.

3. С паспортом получаешь и обязательство явиться в военкомат, а там и "мобилизация" во славу новой "родины", - написал Гайдай в Фейсбуке.