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Крымские татары выезжают из оккупированного Крыма, чтобы не воевать против Украины

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Они не забывают о своей настоящей родине

Крымские татары выезжают из оккупированного Крыма, чтобы не воевать против Украины

Крим - це Україна, фото - Getty Images

Новина українською

Крымские татары уезжают из оккупированного Крыма, потому что не хотят воевать против своей страны и убивать украинцев.

Как известно, начатая россией в Крыму мобилизационная кампания касается прежде всего крымских татар. Из всех врученных в Крыму повесток 80% получили именно представители киримлы.

Из-за нежелания воевать большое количество мужчин с семьями покидают Крым. Люди выезжают в ближайшие пограничные страны с россией: Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь.

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В статье: Крым война с Россией
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Источник:
Крим SOS

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