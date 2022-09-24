Крымские татары выезжают из оккупированного Крыма, чтобы не воевать против Украины

Крымские татары уезжают из оккупированного Крыма, потому что не хотят воевать против своей страны и убивать украинцев.

Как известно, начатая россией в Крыму мобилизационная кампания касается прежде всего крымских татар. Из всех врученных в Крыму повесток 80% получили именно представители киримлы.

Из-за нежелания воевать большое количество мужчин с семьями покидают Крым. Люди выезжают в ближайшие пограничные страны с россией: Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь.