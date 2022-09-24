Состояние освобожденных военных Азовстали шокирующее, почти все имеют крайнюю степень анорексии

Почти все 215 освобожденных военных пленников Азовстали имеют крайнюю степень анорексии. Их состояние здоровья шокирующее. Об этом в комментарии УП сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева:

“Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней. Мы не пропустим ни одного синяка, ни одной царапины”, - говорится в комментарии.

Также Толкачёва добавляет, что уже все получили первую медицинскую помощь и пройдут полноценное лечение со временем. Некоторые из военных уже находятся на восстановлении. Часть освобожденных пленных отправятся на лечение за границу.

Кроме того, госорганы работают над восстановлением всех документов военных Азовстали для начисления заработной платы.