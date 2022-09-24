Подоляк: Лучшая антиреклама - россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий
Во время "референдумов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что россияне используют принудительную мобилизацию коллаборантов на оккупированных территориях.
"россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения.
Читайте такжеПодоляк: Иран решил поддержать убийства украинцев
Невозможно представить большую антирекламу "русского мира" во время псевдореферендумов. россия – страна-концлагерь. Ru-паспорт – метка изгоя", - написал в своем твиттере Подоляк.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Podolyak_M
Популярное сейчас
- Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- США подняли в воздух самолеты, отслеживающие ядерное оружие
- ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие
- ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти