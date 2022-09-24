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Подоляк: Лучшая антиреклама - россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий

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Во время "референдумов"

Подоляк: Лучшая антиреклама - россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что россияне используют принудительную мобилизацию коллаборантов на оккупированных территориях.

"россия принудительно мобилизует жителей оккупированных территорий и коллаборантов, получивших российский паспорт после полномасштабного вторжения.

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Невозможно представить большую антирекламу "русского мира" во время псевдореферендумов. россия – страна-концлагерь. Ru-паспорт – метка изгоя", - написал в своем твиттере Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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