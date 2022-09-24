Украина одержала самую большую выездную победу с октября 2013-го года
Со времен 8:0 против Сан-Марино
УАФ / Фото Грігора Григоряна
В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении.
Таким образом, наша сборная одержала самую большую гостевую победу с октября 2013 года - тогда подопечные Михаила Фоменко обыграли Сан-Марино со счетом 8:0.
С тех пор Украина побеждала с разницей в пять мячей в матче квалификации к Евро-2020 против Сербии – домашняя победа во Львове со счетом 5:0 в июне 2019-го года.
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