Украина одержала самую большую выездную победу с октября 2013-го года

В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении.

Таким образом, наша сборная одержала самую большую гостевую победу с октября 2013 года - тогда подопечные Михаила Фоменко обыграли Сан-Марино со счетом 8:0.

С тех пор Украина побеждала с разницей в пять мячей в матче квалификации к Евро-2020 против Сербии – домашняя победа во Львове со счетом 5:0 в июне 2019-го года.