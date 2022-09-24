  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина одержала самую большую выездную победу с октября 2013-го года
В тренде

Украина одержала самую большую выездную победу с октября 2013-го года

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Со времен 8:0 против Сан-Марино

Украина одержала самую большую выездную победу с октября 2013-го года

УАФ / Фото Грігора Григоряна

Новина українською

В рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила национальную команду Армении.

Таким образом, наша сборная одержала самую большую гостевую победу с октября 2013 года - тогда подопечные Михаила Фоменко обыграли Сан-Марино со счетом 8:0.

С тех пор Украина побеждала с разницей в пять мячей в матче квалификации к Евро-2020 против Сербии – домашняя победа во Львове со счетом 5:0 в июне 2019-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Армения
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде