Генштаб: Враг пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести тринадцатых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.

Враг и дальше цинично наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 20-ти населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Пруд, Южное, Малые Щербаки.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;

на Краматорском направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времевка.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

На территории российской федерации продолжаются меры частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан россии участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения. Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опросное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.