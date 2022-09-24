  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета класса Су и 5 БпЛА
В тренде

ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета класса Су и 5 БпЛА

Общие новости
(1 голосов)

А также 4 пункта управления россиян

ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета класса Су и 5 БпЛА

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал об успехах наших воинов в воздухе и земле за последние сутки.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Утраты неприятеля уточняются.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ВСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде