ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета класса Су и 5 БпЛА
А также 4 пункта управления россиян
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал об успехах наших воинов в воздухе и земле за последние сутки.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Утраты неприятеля уточняются.
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