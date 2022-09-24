ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета класса Су и 5 БпЛА

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал об успехах наших воинов в воздухе и земле за последние сутки.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Утраты неприятеля уточняются.