Зеленский: Объявленная россией мобилизация не случайно сразу была названа могилизацией

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращение снова обратился к гражданам рф.

"Ещё раз хочу сказать для русских по-русски.

Объявленная россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами россии могилизацией. Российских командиров не волнуют жизни россиян – им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или пленённых российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии.

Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь.

Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия.

Героизм и мужество наших воинов, стремление к независимости и справедливости, объединившее весь наш народ, не оставляют никаких сомнений в том, что Украина победит и что все оккупанты на нашей территории обязательно будут разбиты. Слава Украине!", - рассказал президент.