Подоляк: Украина защищает не только себя, но Европу. Разве это до сих пор непонятно?

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как должны реагировать Западные партнеры на мобилизацию в россии.

"Каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в россии?

Активизация "Рамштайна".

Вдвое больше HIMARS и снарядов.

ATACMS.

Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.

Тренинговые центры для бойцов.

Украина защищает не только себя, но и границы Европы.Разве это до сих пор непонятно партнерам?", - написал в своем твиттере Подоляк.