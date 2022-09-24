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Подоляк: Украина защищает не только себя, но Европу. Разве это до сих пор непонятно?

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Советник ОП призвал дать Украине больше вооружения

Подоляк: Украина защищает не только себя, но Европу. Разве это до сих пор непонятно?

Getty Images / Global Images Ukraine

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как должны реагировать Западные партнеры на мобилизацию в россии.

"Каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в россии?

  • Активизация "Рамштайна".
  • Вдвое больше HIMARS и снарядов.
  • ATACMS.
  • Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.
  • Тренинговые центры для бойцов.

Украина защищает не только себя, но и границы Европы.Разве это до сих пор непонятно партнерам?", - написал в своем твиттере Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
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