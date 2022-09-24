Подоляк: Украина защищает не только себя, но Европу. Разве это до сих пор непонятно?
Советник ОП призвал дать Украине больше вооружения
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как должны реагировать Западные партнеры на мобилизацию в россии.
"Каким должен быть ответ союзников на мобилизацию в россии?
- Активизация "Рамштайна".
- Вдвое больше HIMARS и снарядов.
- ATACMS.
- Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.
- Тренинговые центры для бойцов.
Украина защищает не только себя, но и границы Европы.Разве это до сих пор непонятно партнерам?", - написал в своем твиттере Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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