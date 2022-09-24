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Швед отыграл 25 минут в товарищеском поединке и получил травму

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Характер и сроки восстановления пока неизвестны

Швед отыграл 25 минут в товарищеском поединке и получил травму

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

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В рамках товарищеского матча донецкий "Шахтер" проиграл середняку чемпионата Польши ФК "Радомяк Радом".

Атакующий полузащитник "горняков" Марьян Швед вышел на поле в стартовом составе, но не смог доиграть даже первый тайм. 25-летний хавбек получил трамву в игровом столкновении, вместо него вышел Олег Пушкарев.

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В этом сезоне Швед провел 2 матча в УПЛ, и 2 поединка в ЛЧ - записав на свой счет 1 и 2 гола соответственно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Источник:
ФК "Шахтер"

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