Швед отыграл 25 минут в товарищеском поединке и получил травму
Характер и сроки восстановления пока неизвестны
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках товарищеского матча донецкий "Шахтер" проиграл середняку чемпионата Польши ФК "Радомяк Радом".
Атакующий полузащитник "горняков" Марьян Швед вышел на поле в стартовом составе, но не смог доиграть даже первый тайм. 25-летний хавбек получил трамву в игровом столкновении, вместо него вышел Олег Пушкарев.
В этом сезоне Швед провел 2 матча в УПЛ, и 2 поединка в ЛЧ - записав на свой счет 1 и 2 гола соответственно.
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Источник:ФК "Шахтер"
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