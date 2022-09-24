Швед отыграл 25 минут в товарищеском поединке и получил травму

В рамках товарищеского матча донецкий "Шахтер" проиграл середняку чемпионата Польши ФК "Радомяк Радом".

Атакующий полузащитник "горняков" Марьян Швед вышел на поле в стартовом составе, но не смог доиграть даже первый тайм. 25-летний хавбек получил трамву в игровом столкновении, вместо него вышел Олег Пушкарев.

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В этом сезоне Швед провел 2 матча в УПЛ, и 2 поединка в ЛЧ - записав на свой счет 1 и 2 гола соответственно.