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Россияне трижды атаковали центр Одессы дронами-камикадзе. Также 10 снарядов прилетело в Запорожье

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Есть раненые

Россияне трижды атаковали центр Одессы дронами-камикадзе. Также 10 снарядов прилетело в Запорожье

фото з відкритих джерел

Новина українською

Российские оккупанты с помощью дронов-камикадзе трижды атаковали админздание в центре Одессы. Об этом сообщает ОК "Юг".

Отмечается, что один дрон был сбит силами ПВО. До сих пор идет спасательная операция и тушение пожара. Пока человеческих потерь нет.

В то же время вчера поздно вечером было обстреляно Запорожье. Было зафиксировано около 10 прилетов:

“В результате ночных обстрелов пострадала гражданская инфраструктура города.

В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля.

Если ваш дом тоже подвергся разрушениям, сообщайте об этом на 15-80.

Также повреждения получили учебные заведения и больница.

На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе”, - говорится в обращении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Также глава Запорожской ОВА добавил, что сейчас известно о трех раненых.

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В статье: война с Россией
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