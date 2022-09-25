Россияне трижды атаковали центр Одессы дронами-камикадзе. Также 10 снарядов прилетело в Запорожье

Российские оккупанты с помощью дронов-камикадзе трижды атаковали админздание в центре Одессы. Об этом сообщает ОК "Юг".

Отмечается, что один дрон был сбит силами ПВО. До сих пор идет спасательная операция и тушение пожара. Пока человеческих потерь нет.

В то же время вчера поздно вечером было обстреляно Запорожье. Было зафиксировано около 10 прилетов:

“В результате ночных обстрелов пострадала гражданская инфраструктура города. В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля. Если ваш дом тоже подвергся разрушениям, сообщайте об этом на 15-80. Также повреждения получили учебные заведения и больница. На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе”, - говорится в обращении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Также глава Запорожской ОВА добавил, что сейчас известно о трех раненых.