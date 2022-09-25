Уже знаком нам. Матч Украина – Шотландия рассудит арбитр из Греции

УЕФА назначила официальных лиц на матч шестого, заключительного тура Лиги наций между Украиной и Шотландией.

Главным арбитром этой встречи станет Анастасиос Сидиропулос.

Этот греческий судья уже девять раз пересекался с украинскими командами, в частности, однажды обслуживал матч национальной сборной Украины: в сентябре 2018-го "сине-желтые" обыграли Словакию во Львове со счетом 1:0. В общем, украинские команды трижды побеждали, четырежды уступали и дважды играли вничью.

Помогать Сидиропулосу на бровках будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр – Аристотелис Диамантопулос.

Отметим, что об арбитрах VAR ничего не сообщается.

Напомним, что Украина примет Шотландию в Кракове 27 сентября. Чтобы выйти в дивизион А "сине-желтым" нужна только победа.