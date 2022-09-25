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Кулеба: Украина не уступит, даже если россия будет шантажироать мир ядерной войной

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Кулеба: Украина не уступит, даже если россия будет шантажироать мир ядерной войной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина призывает все ядерные государства дать понять россиянам, что мир не будет терпеть безответственные заявления о возможном применении ядерного оружия. Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Безответственные заявления путина и лаврова о возможном применении ядерного оружия совершенно недопустимы. Украина не уступит", - отметил министр.

Эти слова украинского дипломата стали ответом на угрозы россии применить ядерное оружие после фейкового "присоединения" оккупированных территорий.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Твіттер Кулеби

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