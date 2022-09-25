Кулеба: Украина не уступит, даже если россия будет шантажироать мир ядерной войной
Наша позиция очевидна
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина призывает все ядерные государства дать понять россиянам, что мир не будет терпеть безответственные заявления о возможном применении ядерного оружия. Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Безответственные заявления путина и лаврова о возможном применении ядерного оружия совершенно недопустимы. Украина не уступит", - отметил министр.
Эти слова украинского дипломата стали ответом на угрозы россии применить ядерное оружие после фейкового "присоединения" оккупированных территорий.
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Источник:Твіттер Кулеби
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