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Гайдай: Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых городах Луганщины

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Полностью логично, что все результаты будут фиктивными

Гайдай: Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых городах Луганщины

Рада

Новина українською

Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых городах Луганщины, таких как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные совершали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то выходными люди с автоматами осматривают места массового скопления людей".

В частности, рынки – проверяют документы и направляют в "избирательный участок".

За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, получивших аккредитацию "международных". В частности, из Беларуси и Камеруна.

Нигде не объявляется количество отдавших голос – только процент. В разбитых почти полностью Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46 %, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось", - написал Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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