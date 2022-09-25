Гайдай: Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых городах Луганщины

Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых городах Луганщины, таких как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные совершали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то выходными люди с автоматами осматривают места массового скопления людей".

В частности, рынки – проверяют документы и направляют в "избирательный участок".

За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, получивших аккредитацию "международных". В частности, из Беларуси и Камеруна.

Нигде не объявляется количество отдавших голос – только процент. В разбитых почти полностью Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46 %, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось", - написал Гайдай.