Четыре сотни оккупантов и 82 единицы техники. О потерях россиян за 24 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом результатов работы защитников Украины в субботу, 24 сентября.

За прошедшие сутки было уничтожено 400 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 56700 человек.

Кроме того, были уничтожены 82 единицы техники, в частности, сбиты четыре самолета. Как указывает Генштаб, наибольшие потери в субботу противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Потери россиян в технике, начиная с 24 февраля: