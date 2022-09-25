Четыре сотни оккупантов и 82 единицы техники. О потерях россиян за 24 сентября
Генштаб информирует
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом результатов работы защитников Украины в субботу, 24 сентября.
За прошедшие сутки было уничтожено 400 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 56700 человек.
Кроме того, были уничтожены 82 единицы техники, в частности, сбиты четыре самолета. Как указывает Генштаб, наибольшие потери в субботу противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Потери россиян в технике, начиная с 24 февраля:
- танков - 2275 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,
- РСЗО - 328 (+1) ед,
- средства ПВО - 171 (+1) ед,
- самолетов - 259 (+4) ед,
- вертолетов - 220 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
- крылатые ракеты - 241 (+1),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед,
- специальная техника – 130 (+4).
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