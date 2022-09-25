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Четыре сотни оккупантов и 82 единицы техники. О потерях россиян за 24 сентября

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Генштаб информирует

Четыре сотни оккупантов и 82 единицы техники. О потерях россиян за 24 сентября

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом результатов работы защитников Украины в субботу, 24 сентября.

За прошедшие сутки было уничтожено 400 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 56700 человек.

Кроме того, были уничтожены 82 единицы техники, в частности, сбиты четыре самолета. Как указывает Генштаб, наибольшие потери в субботу противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Потери россиян в технике, начиная с 24 февраля:

  • танков - 2275 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,
  • РСЗО - 328 (+1) ед,
  • средства ПВО - 171 (+1) ед,
  • самолетов - 259 (+4) ед,
  • вертолетов - 220 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
  • крылатые ракеты - 241 (+1),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед,
  • специальная техника – 130 (+4).
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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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