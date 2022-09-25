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Игорь Беланов празднует день рождения

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Шаровая молния Черноморца и Динамо

Игорь Беланов празднует день рождения

Беланов

Новина українською

Сегодня, 25 сентября, свой 62-й год рождения празднует Игорь Беланов – легенда одесского "Черноморца" и киевского "Динамо".

Беланов – один из трех родившихся в Украине обладателей Золотого мяча. Лучшим в Европе журнал France Football назвал его в 1986 году. Именно тогда киевское "Динамо" выиграло Кубок Кубков, а Беланов за турнир забил пять голов. Также он зажег на ЧМ-1986, особенно в матче против Бельгии, когда оформил хет-трик.

В 1988-м Беланов был частью сборной СССР, получившей серебро Чемпионата Европы. В финальном матче против Нидерландов он, правда, не реализовал пенальти.

В 1989-м перешел в "Боруссию" из Менхенгладбаха, но через полтора сезона стал игроком "Айнтрахта" из Брауншвейга. Также успел поиграть в чемпионате Независимой Украины.

В настоящее время Игорь Беланов работает в Украинской Ассоциации Футбола.

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В статье: Игорь Беланов
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