В Херсоне убили коллаборанта-регионала
Недавно голосовал на референдуме
Скриншот з відео
Российские СМИ сообщают, что в результате якобы прилета в Херсоне погиб бывший член "партии регионов" Алексей Журавко.
Оккупанты обвиняют Украину в обстреле из HIMARS отеля в центре города, где находился коллаборант.
С начала полномасштабной войны он работал с оккупационным режимом. В том числе несколько дней назад журавко выложил видео, как он голосует на референдуме за присоединение Херсонщины к составу россии.
Журавко был членом фракции "партии регионов" с 2006 года. В 2007-2012 гг. являлся народным депутатом Украины от этой же партии. В 2015-м сбежал на россию и проживал там до начала полномасштабной войны.
Популярное сейчас
- Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166
- Четыре сотни оккупантов и 82 единицы техники. О потерях россиян за 24 сентября
- На Востоке и Западе может измениться лидер таблицы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО