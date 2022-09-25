В Херсоне убили коллаборанта-регионала

Российские СМИ сообщают, что в результате якобы прилета в Херсоне погиб бывший член "партии регионов" Алексей Журавко.

Оккупанты обвиняют Украину в обстреле из HIMARS отеля в центре города, где находился коллаборант.

С начала полномасштабной войны он работал с оккупационным режимом. В том числе несколько дней назад журавко выложил видео, как он голосует на референдуме за присоединение Херсонщины к составу россии.

Журавко был членом фракции "партии регионов" с 2006 года. В 2007-2012 гг. являлся народным депутатом Украины от этой же партии. В 2015-м сбежал на россию и проживал там до начала полномасштабной войны.