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В Херсоне убили коллаборанта-регионала

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Недавно голосовал на референдуме

В Херсоне убили коллаборанта-регионала

Скриншот з відео

Новина українською

Российские СМИ сообщают, что в результате якобы прилета в Херсоне погиб бывший член "партии регионов" Алексей Журавко.

Оккупанты обвиняют Украину в обстреле из HIMARS отеля в центре города, где находился коллаборант.

С начала полномасштабной войны он работал с оккупационным режимом. В том числе несколько дней назад журавко выложил видео, как он голосует на референдуме за присоединение Херсонщины к составу россии.

Журавко был членом фракции "партии регионов" с 2006 года. В 2007-2012 гг. являлся народным депутатом Украины от этой же партии. В 2015-м сбежал на россию и проживал там до начала полномасштабной войны.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РБК

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