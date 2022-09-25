  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Освобожденная из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку
В тренде

Освобожденная из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

Общие новости
(1 голосов)

Ребенок появился на свет здоровым

Освобожденная из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

Фейсбук Мар'яни Мамонової

Новина українською

Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова, сегодня родила девочку. Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третяк.

"Марьяна Мамонова, медик, пленная, которая на этой неделе вернулась домой, родила дочку.

Вес новорожденной – 3250 граммов, рост – 57 сантиметров.

Поздравляем маленькую украиночку Анну и ее родителей! Это невероятная новость", - написал Третяк.

Марьяна Мамонова – украинский медик, капитан медицинской службы ВСУ. Окончила Тернопольский медуниверситет и магистратуру Киевской военно-медицинской академии. Весной, во время боевых действий, попала в плен к российским оккупантам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде