Освобожденная из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку
Ребенок появился на свет здоровым
Фейсбук Мар'яни Мамонової
Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова, сегодня родила девочку. Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третяк.
"Марьяна Мамонова, медик, пленная, которая на этой неделе вернулась домой, родила дочку.
Вес новорожденной – 3250 граммов, рост – 57 сантиметров.
Поздравляем маленькую украиночку Анну и ее родителей! Это невероятная новость", - написал Третяк.
Марьяна Мамонова – украинский медик, капитан медицинской службы ВСУ. Окончила Тернопольский медуниверситет и магистратуру Киевской военно-медицинской академии. Весной, во время боевых действий, попала в плен к российским оккупантам.
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