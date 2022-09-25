россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, среди них много гражданских, женщин, - Верещук
Наша власть продолжает работать над очередными обменами
Getty Images / Global Images Ukraine
россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, среди них много гражданских. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают.
Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из Азовстали вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько.
Женщин нужно освобождать, с ними обращаются страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают их. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", - подчеркнула Верещук.
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