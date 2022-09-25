Шовковский: В начале 90-х годов, когда Украина отсоединилась от СССР, мы были очень похожи, но за эти 30 лет между нами выросла очень большая пропасть

Бывший голкипер национальной сборной Украины и киевского "Динамо", а сейчас помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский поделился мнением на счет уничтожения россией украинской нации:

“Каждый должен на своем месте делать все возможное для нашей победы. Делать все для того, чтобы весь мир знал, что здесь происходит, и с чем нам украинцам приходится сталкиваться.

О том, что происходит здесь, о том, как россия уничтожает наших людей. Убивают, пытают, издеваются, как уничтожают наши города. С тем, с чем мы сейчас боремся в ХХІ веке.

Украина сейчас – щит перед всей Европой. Это все должны понимать и не должны стоять в стороне.

Мне 24 февраля позвонил один единственный человек из россии, я не мог взять трубку, он писал сообщение со словами, что ему очень стыдно, не знал, что сказать, полностью не поддерживает происходящее. Но у меня не было сил ответить.

Я не могу сказать, что они чувствуют (бывшие российские партнеры по "Динамо" - прим.). Я не на их месте, но могу сказать, что в начале 90-х, когда Украина отсоединилась от СССР, мы были очень похожи, но за эти 30 лет между нами пропасть выросла, очень большая.

И я даже в своих мыслях не могу представить, что должно произойти, чтобы какое-то улучшение отношений между нашими народами произошло.

Их так называемая спецоперация — не что иное, как полноценная война против Украины, уничтожение вообще нации Украины.

Возможно, нужно, чтобы осведомленность в мире была как можно больше. Чтобы все знали, что происходит здесь, с чем мы боремся. И что мы стоим единственным щитом перед всем миром, перед Европой в первую очередь.

То, что происходит в Украине, возможно, завтра произойдет с другими странами.

Очень важно, что чемпионат начался, если бы мы в этом году пропустили, то, пожалуй, нужно было с футболом вообще прощаться. Восстановить его было бы очень сложно. Да, уровень станет ниже, но это такой промежуточный этап, который нам всем нужно пройти.

Для меня жизнь поделилась до войны и после, как это ни звучит досадно, катастрофически, больно”, - сказал Шовковский.