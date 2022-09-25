Генштаб: ВСУ отразили атаки врага в районе Соледара

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 214-х суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Пруд и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;

на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Прасковьевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Красное и Ольговское.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.

С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БпЛА.

В связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты российской федерации работают в круглосуточном режиме. Лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

В городе Севастополь временно оккупированной Автономной Республики Крым мужчинам призывного возраста вручено около одной тысячи повесток. Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

Командование российских оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения. Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей.

В очередной раз подтверждено мастерство наших воинов-артиллеристов. В течение 24 сентября текущего года в результате огневого воздействия по объектам противника на временно захваченной территории Запорожской области уничтожено около 10 единиц вооружения и военной техники противника в районе населенного пункта Гуляйполе, а также один ЗРК С-300 с составом боеприпасов вблизи города Токмак.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей.