Усик - о путине: Толкнул бы ненароком с балкона, он бы упал

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, хотел ли бы когда-нибудь поговорить с президентом россии путиным.

– Если бы вы встретились с путиным, чтобы вы ему сказали?

– Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить.

– А могли бы?

– Я не хотел бы ему пожимать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел. Нет смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя совершенно никого.

– Ударить его могли бы?

- Старик человек, грешно стариков бить. Возможно, ненароком толкнул бы в плечо и он упал бы с балкона: "Братан, извини", оп и все", - сказал Усик в интервью Гордону.