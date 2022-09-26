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Ночью россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе. Также били по Никополю и Запорожью

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Ночью россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе. Также били по Никополю и Запорожью

Старух Телеграм-канал

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Оккупанты ночью атаковали Одесщину дронами-камикадзе: два попали в объект военной инфраструктуры, один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются. Информация уточняется, как сообщили в ОК "Юг".

Войска россии нанесли ракетный удар по Запорожью: произошел пожар, повреждены дома. В результате вражеского обстрела повреждения получили жилые дома, в которых вылетели окна, образовательное учреждение и заведение здравоохранения. Также пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар, повреждены автомобили. Также разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. россияне всю ночь накрывали Никопольщину РСЗО и тяжелой артиллерией. 9 раз ударили по 4 громадам: Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В города и деревни прилетело около 130 российских снарядов. Предварительно люди не пострадали. По Никополю попали трижды. В городе повреждено около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточены дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе. В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

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В статье: война с Россией
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