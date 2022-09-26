Ростовскую область закрыли на въезд и выезд из-за мобилизации

Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке понедельника, 26 сентября, сообщил, как на территории российской федерации проходит мобилизация, объявленная путиным на прошлой неделе.

По информации Генштаба, Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться.

В Белгородской области прибывающему в сборные пункты личному составу объявляют список, который необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.

Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября этого года в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

На временно оккупированной территории Запорожской области во время проведения так называемого «референдума» представители оккупационных властей вместе с вооруженными российскими военными совершают поквартирные обходы, имеющие целью в том числе и выявление мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.