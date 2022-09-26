Су-25, Ми-8, три танка и пять складов: озвучены результаты работы ВСУ на юге за 25 сентября
Результативные сутки
Генштаб ВСУ
За минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге 43 орков и пять вражеских складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, Калиновке и Кинбурнской Косе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".
Также вражеская армия ослабла на 3 танка, самоходную артиллерийскую установку и 9 единиц автобронетехники. Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе.
В Бериславском районе Херсона воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.
Вооруженные силы Украины уничтожили базу российских оккупантов под Скадовском Херсонской области. В результате успешного удара ликвидировано 40 военных рф, также есть раненые. Об этом в Facebook сообщил журналист и соучредитель БФ "Батальон Волонтер" Роман Бочкала. По его словам, ВСУ также уничтожили два образца военной техники.
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