Полтысячи оккупантов и четыре вертолета. Сколько россия потеряла войск за 25 сентября
А еще 15 танков
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 25 сентября включительно.
За воскресенье украинские защитники уничтожили еще полтысячи оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 57200 человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены 64 единицы техники, в том числе один самолет и четыре вертолета.
Общие потери россиян в технике:
- танков - 2290 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 4857 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 1369 (+1) ед,
- РСЗО - 330 (+2) ед,
- средства ПВО - 172 (+1) ед,
- самолетов - 260 (+1) ед,
- вертолетов - 224 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),
- крылатые ракеты – 241 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3711 (+10) ед,
- специальная техника – 131 (+1).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
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