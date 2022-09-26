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США разработали план на случай применения россией ядерного оружия против Украины

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И предупредили москву о последствиях

США разработали план на случай применения россией ядерного оружия против Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что администрация президента США Джо Байдена разработала план, как действовать в случае применения ядерного оружия россией в войне с Украиною.

Блинкен не стал раскрывать детали, но отметил, что США «очень четко» предупредили россиян, чтобы они прекратили «болтать о ядерном оружии".

Впрочем, госсекретарь не уверен, сможет ли кто-то на россии пойти наперекор путину, если он решит запустить ядерное оружие.

Напомним, на прошлой неделе россияне начали проведение так званого «референдума», который должен оформить оккупацию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом как путин так и его приспешники неоднократно заявляли, что после присоединения украинских территории россия будет готова применить любые средства, в том числе ядерное оружие, чтобы отбить атаки ВСУ.

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В статье: война с Россией
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