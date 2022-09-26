Вывоз на территорию россии после жестоких мучений. На Харьковщине найдена еще одна пыточная

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ обнаружила еще одну пыточную рашистов. Оперативники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области. Пыточная, которую захватчики называли "подвалом", была обустроена в помещении, где размещалась так называемая "народная милиция лнр".

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Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно арестовали местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом. По информации СБУ, рашисты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего насильно вывозили их на территорию россии.

Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы ни один военный преступник не ушел от ответственности.