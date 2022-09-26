Вывоз на территорию россии после жестоких мучений. На Харьковщине найдена еще одна пыточная
Там содержали тех, кто поддерживал Украину и отказывался сотрудничать с врагом
СБУ
На деоккупированной территории Харьковщины СБУ обнаружила еще одну пыточную рашистов. Оперативники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области. Пыточная, которую захватчики называли "подвалом", была обустроена в помещении, где размещалась так называемая "народная милиция лнр".
Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно арестовали местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом. По информации СБУ, рашисты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего насильно вывозили их на территорию россии.
Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы ни один военный преступник не ушел от ответственности.
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