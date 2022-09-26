В один день с немецкой легендой. Сегодня отмечает День рождения Роман Безус

Роман Анатольевич Безус родился 26 сентября 1990 года в Кременчуге. Украинский футболист, полузащитник клуба "Омония (Никосия)" и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года. Безус – чемпион Украины и финалист Лиги Европы, обладатель Кубка Бельгии. Выступал за "Ворсклу", "Динамо", "Днепр", "Сент-Трюйден" и "Гент".

Михаэль Баллак родился 26 сентября 1976 года. Бывший немецкий футболист, полузащитник. Входит в список ФИФА 100. Защищал цвета "Челси", "Баварии" и "Байера". Дважды доходил до финала ЛЧ, брал золото чемпионатов Англии и Германии.

Также сегодня празднует День рождения Рикарду Куарежма, которого в свое время нарекали "новым Роналду". Тем не менее, после "Интера" карьера португальца пошла на спад, после метаний по турецким клубам он стал свободным агентом.