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В один день с немецкой легендой. Сегодня отмечает День рождения Роман Безус

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32 года

В один день с немецкой легендой. Сегодня отмечает День рождения Роман Безус

Getty Images / Global Images Ukraine

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Роман Анатольевич Безус родился 26 сентября 1990 года в Кременчуге. Украинский футболист, полузащитник клуба "Омония (Никосия)" и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года. Безус – чемпион Украины и финалист Лиги Европы, обладатель Кубка Бельгии. Выступал за "Ворсклу", "Динамо", "Днепр", "Сент-Трюйден" и "Гент".

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Михаэль Баллак родился 26 сентября 1976 года. Бывший немецкий футболист, полузащитник. Входит в список ФИФА 100. Защищал цвета "Челси", "Баварии" и "Байера". Дважды доходил до финала ЛЧ, брал золото чемпионатов Англии и Германии.

Также сегодня празднует День рождения Рикарду Куарежма, которого в свое время нарекали "новым Роналду". Тем не менее, после "Интера" карьера португальца пошла на спад, после метаний по турецким клубам он стал свободным агентом.

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В статье: Михаэль Баллак Роман Безус Рикарду Куарежма
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