На передовую без подготовки, набор пушечного мяса. Разведка Британии и ISW – о мобилизации в рф

россию ждут организационные трудности с обеспечением всего необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки. Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 26 сентября.

Первые группы мобилизованных уже прибывают на базы, выданы десятки тысяч повесток. Как отмечают в источнике, в отличие от многих армий западного образца, в россии первую подготовку новобранцы проходят в своих определенных подразделениях, а не тех или иных учебных центрах. При этом многие из мобилизованных годами не держали оружие в руках.

Нехватка инструкторов и спешка, с которой россия начала мобилизацию, позволяет предполагать, что многие из набранных солдат бросят на линию фронта с минимальной необходимой подготовкой, и они, скорее всего, понесут большие потери.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 September 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/a84C4tDfep — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 26, 2022

Четыре недавних волны скрытой мобилизации и усилия пропаганды подрывают набор "пушечного мяса" в россии – это первые оценки от Института изучения войны ISW. Хотя российская мобилизация и может численно пополнить армию врага дополнительными силами, она будет фундаментально неэффективна и обернется для власти россии серьезными внутренними социальными и политическими потерями, как отмечает источник.