ГУР: россияне готовят кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников

кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли.

Во время проведения операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов, сообщает ГУР.

Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование орков убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны.

Также кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.