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В россию вывезли около 1,5 млн украинцев – они не могут вернуться домой и связаться с родными

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В россию вывезли около 1,5 млн украинцев – они не могут вернуться домой и связаться с родными

Фото: konkurent.ua

Новина українською

С начала полномасштабного вторжения из временно оккупированных украинских городов в россию незаконно вывезли около 1,5 млн украинцев. Большинство из них – женщины и дети.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН в воскресенье, 15 сентября, говорится на сайте правительства. Она сказала, что эти люди не могут вернуться домой. Кроме того, родственники не могут установить связь с ними.

"Особое внимание во время мероприятия уделили вопросу насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий Украины в россию. Вице-премьер-министр отметила, что около 1,5 миллиона граждан, большинство из которых – женщины и дети, сейчас находятся на территории российской федерации без возможности вернуться домой, а их родные – установить с ними связь".

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В статье: война с Россией
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Источник:
kmu.gov.ua

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