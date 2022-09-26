В россию вывезли около 1,5 млн украинцев – они не могут вернуться домой и связаться с родными

С начала полномасштабного вторжения из временно оккупированных украинских городов в россию незаконно вывезли около 1,5 млн украинцев. Большинство из них – женщины и дети.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН в воскресенье, 15 сентября, говорится на сайте правительства. Она сказала, что эти люди не могут вернуться домой. Кроме того, родственники не могут установить связь с ними.