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Зеленский отреагировал на использование рф иранских БПЛА и намерения агрессора завершить "референдумы"

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Ставка верховного главнокомандующего была собрана сегодня

Зеленский отреагировал на использование рф иранских БПЛА и намерения агрессора завершить "референдумы"

Фото из свободных источников

Новина українською

На фоне использования россией иранских беспилотников-камикадзе для ударов по Одессе президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам. Кроме того, во время заседания был заслушан отчет по оперативной обстановке на фронтах, и принят ряд решений, касающихся действий Сил обороны для дальнейшей деоккупации временно подконтрольных россии украинских территорий. Участники также проанализировали логистику, чтобы оперативно обеспечивать войска, которые активно продвигаются вперед, высокоточным оружием, боеприпасами и другими средствами.

Вчера Зеленский заявил, что переговоры между президентами Украины и россии станут невозможными после завершения фейковых референдумов на оккупированных территориях нашего государства. В кремле должны это осознавать, ведь агрессора предупреждали неоднократно. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский в интервью, вышедшем 25 сентября на телеканале CBS в программе "Face the Nation".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
CBS

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