Зеленский отреагировал на использование рф иранских БПЛА и намерения агрессора завершить "референдумы"
Ставка верховного главнокомандующего была собрана сегодня
Фото из свободных источников
На фоне использования россией иранских беспилотников-камикадзе для ударов по Одессе президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам. Кроме того, во время заседания был заслушан отчет по оперативной обстановке на фронтах, и принят ряд решений, касающихся действий Сил обороны для дальнейшей деоккупации временно подконтрольных россии украинских территорий. Участники также проанализировали логистику, чтобы оперативно обеспечивать войска, которые активно продвигаются вперед, высокоточным оружием, боеприпасами и другими средствами.
Вчера Зеленский заявил, что переговоры между президентами Украины и россии станут невозможными после завершения фейковых референдумов на оккупированных территориях нашего государства. В кремле должны это осознавать, ведь агрессора предупреждали неоднократно. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский в интервью, вышедшем 25 сентября на телеканале CBS в программе "Face the Nation".
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