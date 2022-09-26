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Глава МАГАТЭ: Начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС

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Станция временно оккупирована россиянами

Глава МАГАТЭ: Начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами.

Как сообщил генеральный Рафаэль Мариано Гросси, он общается с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В центре внимания – срочное создание охранной зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины и поддержка США высоко ценится".

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В статье: война с Россией ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
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