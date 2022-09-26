Глава МАГАТЭ: Начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС
Станция временно оккупирована россиянами
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами.
Как сообщил генеральный Рафаэль Мариано Гросси, он общается с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.
"В центре внимания – срочное создание охранной зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины и поддержка США высоко ценится".
Kicked off #IAEAGC week meeting w/ ???????? @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022
Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD
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