Глава МАГАТЭ: Начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами.

Как сообщил генеральный Рафаэль Мариано Гросси, он общается с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ ???????? @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.

Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD