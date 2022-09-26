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Журнал TIME изобразил на обложке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

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"Тайм" – еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке

Журнал TIME изобразил на обложке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

фото из свободных источников

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный попал на обложку всемирно известного журнала TIME:

"Сейчас, когда пишется история войны в Украине, Залужный занимает выдающуюся роль. Он был частью украинского руководства, которое потратило годы на трансформирование армии страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами борьбы с россией на восточном фронте, он принадлежит к новому поколению украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решение командирам на местах".

"Его упорная подготовка накануне вторжения и разумная тактика боя на ранних этапах войны помогли нации отразить натиск россиян. "Залужный оказался тем военным умом, который был нужен его стране", – сказал о своем коллеге генерал США Марк Милли. "Его руководство позволило ВСУ быстро адаптироваться к инициативе на поле боя против россиян".

"Тайм" – еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одно из самых старых и влиятельных изданий в США и мире, с еженедельным тиражом только в США около 4 млн. экземпляров. Известен благодаря аналитическим комментариям по важным вопросам мировой и отечественной политики, рейтингам, таким как "Человек года".

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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