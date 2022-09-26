Бартулович: Динамо форсировало форму под ЛЧ. Но в итоге у них произошел кризис
Помощник Сергея Лавриненко рассказал о старте сезона для Ингульца
фото - ФК Інгулець
Помощник Сергея Лавриненко в "
– Младен, как оцените старт сезона?
– Радует, что чемпионат Украины вообще начался. Радует то, что у нас есть возможность играть в футбол и заниматься любимым делом в такое сложное для всей страны время. В первую очередь, хочется сказать спасибо ВСУ за то, что они дают нам такую возможность играть в футбол. А старт сезона как оценю? Хотели, конечно, стартовать лучше. Но потихоньку втягиваемся в сезон и надеемся, что результаты придут уже в следующих играх.
– Как расценивается "Ингульцом" 12 место с 2 очками в УПЛ?
– Конечно, хотелось лучше стартовать и после четырех туров иметь больше очков в активе. Но имеем то, что имеем. Нужно дальше работать. В команду пришло несколько новых игроков. Мы определяемся с составом и, я думаю, что со временем результаты придут.
– "Динамо" идет рядом с "Ингульцом" на 11-й позиции. О чем это говорит?
– Мне кажется, в этом году чемпионат Украины будет непредсказуемым. Я думаю, каждая команда может каждую обыграть. И, я думаю, это добавит еще большего интереса к чемпионату. Мне кажется, что в этом году будет много сюрпризов в турнирной таблице УПЛ. По сравнению с прошлым сезоном чемпионат Украины выровнялся. А по поводу "Динамо", я думаю, что они форсировали форму под игры Лиги чемпионов. Но в итоге у них произошел кризис. Хотя, я думаю, что у киевлян достаточно хорошая команда и они поднимутся вверх в турнирной таблице.
– Как "Ингулец" воспользовался перерывом на матчи сборных? Какой будет подготовка к играм с "Ворсклой" и "Колосом"?
– После игры с "Минаем" у "Ингульца" было несколько дней выходных. Потом провели спарринг с "Ворсклой". Нас ожидает очень много игр в октябре и ноябре.
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